Іспанія

Захисник залишиться в каталонському клубі до 2024 року.

Жирона на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту з центральним захисником Хуанпе.

Одноклубник нашого Віктора Циганкова пролонгував угоду з каталонським клубом до літа 2024 року.

Хуанпе став гравцем Жирони у 2016 році. Він провів за клуб 222 гри та двічі брав участь у підвищенні Жирони із Сегунди до Примери. У нинішньому сезоні на рахунку Хуанпе 1 гол у 16 матчах.

Нагадаємо, Циганков отримав хорошу оцінку за останній матч проти Мальорки.