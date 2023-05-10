Ліга Європи

Аргентинець вважає, що потрапити у фінал Ліги Європи буде неймовірно складно.

Нападник Ювентуса Анхель Ді Марія висловився перед матчем з Севільєю у півфіналі Ліги Європи.

"Ліга Європи – важливий турнір для мене, адже я лише раз брав участь у ній і жодного разу не вигравав. Тут грали багато великих клубів, таких як Юнайтед та Арсенал. Вони вибули, а Ювентус продовжує боротися.

Вийти у фінал будь-якого турніру престижно. Це дуже важливо для мене. І наші вболівальники потребують цього. Вони хочуть, щоб ми вийшли у фінал. Ми вмотивовані. Сподіваюся, що зможемо це зробити. Знаємо, що нам протистоятиме суперник, який вигравав Лігу Європи щоразу, коли виходив до півфіналу. Ми маємо перервати цю серію.

Намагатимемося пройти Севілью, хоча розуміємо, що це буде непросто. Севілья обіграла Манчестер Юнайтед з дуже сильним складом. Ми маємо старанно попрацювати. Не можна ні на секунду забувати про фінал, адже це надає сил та мотивації для досягнення мети", — сказав Ді Марія.

Перший півфінал Ліги Європи Ювентус — Севілья відбудеться 11 травня, початок — о 22:00. Football.ua проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.