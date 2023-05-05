Іспанія

Українець взяв участь у переможному матчі своєї команди у Ла Лізі.

У матчі 33 туру іспанської Ла Ліги Жирона на своєму полі здобула перемогу над Мальоркою (2:1).

У цьому матчі у стартовому складі "жирондинців" вийшов український вінгер Віктор Циганков, який провів на полі 91 хвилину, після чого його замінили.

За цей час Циганков віддав 39 точних передач (80%), у тому числі чотири ключові, зробив чотири з семи точних навісів, створив один гольовий момент, зробив одне обведення, заробив три фоли та двічі відібрав м'яч.

Статистичний портал WhoScored оцінив дії 25-річного українця у 7,1 балів, що є однією з найкращих оцінок у складі переможців. Найкращим був автор першого гола у ворота Мальорки Бернардо Еспіноса – 7,8 балів.

Портал SofaScore поставив Віктору оцінку в 7,1 балів, а найкращим був Оріоль Ромеу – 7,5 балів.

Цього сезону Циганков провів 13 матчів за Жирону, в яких забив три м'ячі та віддав чотири асисти.