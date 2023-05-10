Іспанія

Іспанський фахівець — про майбутнє зіркового аргентиця, який залишить ПСЖ наприкінці сезону.

Раніше повідомлялося, що зірковий нападник Ліонель Мессі точно залишить Парі Сен-Жермен найближчого літа, а в Саудівській Аравії для нього готують найбільший контракт в історії футболу.

Проте головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вважає, що 35-річний аргентинець може повернутись до каталонської Барселони.

"Я впевнений, що Лео Мессі зробить усе, щоб повернутися до Барселони.

Я впевнений, що Жоан Лапорта спробує це зробити, і Мессі те ж саме. Я сподіваюся, що він зможе попрощатися так, як заслужив. Я хочу насолодитися його прощанням", — цитує слова Гвардіоли журналіст Фабріціо Романо з посиланням на ESPN.

Нагадаємо, раніше батько Мессі заявив, що ні з одним клубом нічого не підписано та не узгоджено.