Іспанія

Іспанський опорник залишить Барселону наприкінці сезону.

Напередодні стало відомо, що опорний півзахисник каталонської Барселони Серхіо Бускетс залишить клуб наприкінці поточного сезону.

Як повідомляє Mundo Deportivo, у підписанні 34-річного іспанця зацікавлені три клуби із Саудівської Аравії.

Мова йде про Аль-Хілаль, Аль-Наср та Аль-Шабаб. Серед претендентів також є Інтер, однак міланці не зможуть конкурувати з саудитами у фінансовому плані.

У поточному сезоні на рахунку Серхіо 39 матчів та чотири гольові передачі.