За жодною зі статей не було застосовано санкцій.
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11 травня 2023, 15:59
Барселона спростувала інформацію щодо штрафу від податкової, повідомляє Marca.
Раніше в пресі з'явилася інформація, що каталонський клуб оштрафували на 15,7 мільйона євро за порушення у виплатах гравцям.
Зокрема, розглядалася передача членам команди автомобілів Audi та оплата чартерних рейсів гравцям.
"Жодне з ймовірних порушень, про які йдеться у статті, не було застосовано санкцій", — заявили в Барселоні.
Раніше повідомлялося, що Бускетса хочуть підписати три клуби із Саудівської Аравії.