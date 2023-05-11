Іспанія

За жодною зі статей не було застосовано санкцій.

Барселона спростувала інформацію щодо штрафу від податкової, повідомляє Marca.

Раніше в пресі з'явилася інформація, що каталонський клуб оштрафували на 15,7 мільйона євро за порушення у виплатах гравцям.

Зокрема, розглядалася передача членам команди автомобілів Audi та оплата чартерних рейсів гравцям.

"Жодне з ймовірних порушень, про які йдеться у статті, не було застосовано санкцій", — заявили в Барселоні.

Раніше повідомлялося, що Бускетса хочуть підписати три клуби із Саудівської Аравії.