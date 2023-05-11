Іспанія

Президент Ла Ліги — про камбек аргентинця.

Президент Ла Ліги Хавьєр Тебас вважає, що відхід Бускетса з Барселони, про який стало відомо раніше, допоможе команді повернути Мессі.

"Відхід Бускетса з Барселони — це початок шляху для повернення Мессі. Але щоб дійти до кінця, їм ще потрібно пройти велику відстань.

Я не той, хто дасть їм зелене світло, це буде економічний контроль", — наводить слова Тебаса Фабріціо Романо з посиланням на COPE.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліонель Мессі гратиме в Саудівській Аравії наступного сезону.