Іспанія

Польський нападник може перебратись в Ла Лігу.

Жирона проводить доволі вдалий сезон та розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Роберто Гарсія Леон, іспнанський клуб націлився на польського нападника Кшиштофа Пьонтека.

Польський футболіст цей сезон проводить на правах оренди за Салернітану, хоче і належить Герті. На його рахунку чотири голи та три асисти в 29 матчах.

Стверджується, що Жирона готова заплатити за футболіста шість мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що одноклубник Циганкова Хуанпе продовжив контракт з Жироною.