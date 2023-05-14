Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 34-го туру Прімери, який пройде 14 квітня та розпочнеться о годині 22:00.

У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Еспаньйол та Барселона. Протистояння повинно бути дуже захопливим.

ЕСПАНЬЙОЛ — БАРСЕЛОНА

НЕДІЛЯ, 14 ТРАВНЯ, 22:00. КОРНЕЛЬЯ ДЕЛЬ ЛЛОБРЕГАТ, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РІКАРДО БЕНГОЕЧЕА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Поєдинком на Корнелья дель Лобрегат відбудеться матч між Еспаньйолом та Барселоною. Цей матч є дуже важливим для обох команд, тому очікується, що гра буде дуже емоційною та напруженою.

Якщо "папужки" зуміють виграти у Барселони, то зможуть відірватися від зони вильоту та піднятися на декілька місць у турнірній таблиці. Якщо "блаугранас" зуміють виграти у Еспаньйола, то зможуть офіційно гарантувати собі чемпіонство незалежно від конкурентів ще й у дербі.

Еспаньйол та Барселона — це дві команди, які відомі своїми зіткненнями на футбольному полі. Загалом, команди зустрічалися один з одним більше 150 разів у своїй історії.

Якщо говорити про статистику зустрічей між цими командами, то вона на боці Барселони. За попередні кілька років Барселона домінувала у взаєминах з Еспаньйолом, вигравши більшість зустрічей між ними. Незважаючи на це, зустрічі між цими командами завжди були дуже емоційними та непередбачуваними. У футболі все можливо, тому Еспаньйол має шанси на перемогу у цьому матчі, незважаючи на те, що Барселона є фаворитом.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Еспаньйол: Пачеко — Гіль, Монтес, Гомес, Кабрера, Оліван — Рібуадо, Дардер, Суарес — Брейтвейт, Хоселу

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде — де Йонг, Бускетс, Педрі — Рафінья, Левандовські, Гаві

Не зіграють: Горі, Грагера — Аларкон

Під питанням: — Роберто

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