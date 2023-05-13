Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

Жирона зуміла створити камбек із 0:2 на виїзді проти Сосьєдаду. Команда також отримала червонку картку на фінальному відрізку матчу.

Мікель Оярсабаль й Давід Сільва відкрили рахунок у першому таймі. Проте Жирона достаньо швидко відігралася й один з асистів виконав Віктор Циганков, втім у другій половині зустрічі рахунок не змінився.

Сосьєдад — Жирона 2:2

Голи: Оярсабаль, 5, пенальті, Сільва, 24 — Коуту, 37, Стуані, 45

Сосьєдад: Реміро — Горосабель, Субельдія (Барренечеа, 63), Ле Норман, Муньйос — Сільва, Субіменді, Меріно, Оярсабаль (Пачеко, 63) — Кубо, Серлот (Фернандес, 81)

Жирона: Гассаніга — Мартінес, Буено, Лопес, Каррера (Гутьєррес, 60) — Ромеу — Коуту (Артеро, 71), Циганков, Мартен (Хуанпе, 90), Рікельме (Кальєнс, 90) — Стуані (Рейньєр, 71)

Попередження: Субельдія, Ле Норман, Оярсабаль, Барренечеа, Субіменді — Ромеу, Мартінес

Видалення: Ромеу