Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 34-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють каталонські Еспаньйол та Барселона.

Еспаньйол та Барселона зіграють у каталонському дербі в рамках тридцять четвертого туру іспанської Ла Ліги, у разі перемоги в якому "блаугранас" достроково стануть чемпіонами країни.

Луїс Гарсія, після поразки від андалузької Севільї (2:3), залучив до стартового складу Брайтвейта до пари Хоселу в нападі.

Хаві, на тлі перемоги над памплонською Осасуною (1:0), використав із перших хвилин той самий набір виконавців

Еспаньйол: Пачеко — Хіль, Монтес, С. Гомес, Кабрера, Оліван — Дардер, Суарес, Ніко — Брайтвейт, Хоселу.

Запасні: Фернандес, Фортуно, Педроса, Калеро, Пуадо, Баре, Соуза, Ласо, П'єрр-Габріель, Експозіто, Алейш, Колеошо.



Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде — Педрі, Бускетс, де Йонг — Рафінья, Левандовські, Гаві.

Запасні: І. Пенья, Тенас, Дембеле, Фаті, Торрес, Алонсо, Альба, Кесс’є, Роберто, Гарсія, Торре.



Гра Еспаньйол — Барселона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.