Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 34-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють каталонські Еспаньйол та Барселона.
Мартін Брайтвейт, Getty Images
14 травня 2023, 21:01
Еспаньйол та Барселона зіграють у каталонському дербі в рамках тридцять четвертого туру іспанської Ла Ліги, у разі перемоги в якому "блаугранас" достроково стануть чемпіонами країни.
Луїс Гарсія, після поразки від андалузької Севільї (2:3), залучив до стартового складу Брайтвейта до пари Хоселу в нападі.
Хаві, на тлі перемоги над памплонською Осасуною (1:0), використав із перших хвилин той самий набір виконавців
Еспаньйол: Пачеко — Хіль, Монтес, С. Гомес, Кабрера, Оліван — Дардер, Суарес, Ніко — Брайтвейт, Хоселу.
Запасні: Фернандес, Фортуно, Педроса, Калеро, Пуадо, Баре, Соуза, Ласо, П'єрр-Габріель, Експозіто, Алейш, Колеошо.
Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде — Педрі, Бускетс, де Йонг — Рафінья, Левандовські, Гаві.
Запасні: І. Пенья, Тенас, Дембеле, Фаті, Торрес, Алонсо, Альба, Кесс’є, Роберто, Гарсія, Торре.
Гра Еспаньйол — Барселона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.