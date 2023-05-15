Іспанія

Очільник Барселони прокоментував перемогу в Ла Лізі.

У каталонському дербі в рамках тридцять четвертого туру іспанської Ла Ліги напередодні Барселона здолала Еспаньйол, завдяки чому достроково здобула чемпіонський титул.

Еспаньйол — Барселона 2:4 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Президент "блаугранас" Жоан Лапорта після завершення гри поділився власними емоціями щодо успіху команди.

"Це дуже значуща перемога, тому що це загалом була дуже напружений сезон Ла Ліга, який коштував нам великих зусиль. Перемога за чотири тури до кінця означає, що ми зробили все правильно.

Давайте тепер подивимось, чи буде цей успіх першим в успішному періоді історії клубу. Велика подяка гравцям, тренерам, співробітникам, працівникам клубу, колегам, уболівальникам. Ця Ліга присвячена всім каталонцям.

Хаві весь цей час був рішуче налаштований. Окрім своїх знань про футбол, він добре знає будову та стиль Барселони. Він наполегливо працював заради того, щоб ми могли запропонувати якісний футбол у цьому сезоні. Він був жертовним та заслуговує на привітання з цим успіхом. У нас чудовий тренер. Ми дуже щасливі.

Увесь цей час ми думали, що перебуваємо на правильному шляху, але ви ніколи не можете сприймати перемоги як належне. Будь-яка команда може вас переграти, а Іспанії дійсно є чимало чудових команд. Ми завжди були впевнені в тому, що повинні продовжувати працювати.

Ми хотіли якомога швидше виграти Ла Лігу, а проти якого суперника це мало статись — не мало значення.

Ми вже працюємо над побудовою команди на наступний рік. Сподіваємося, що зможемо підсилити команду. Ми дотримуємося плану жорсткої економії в клубі, щоб мати достатньо фінансів, які дозволять нам покращити команду. Ми робимо домашнє завдання, щоб у наступному сезоні мати ще більш конкурентоспроможну команду", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі каталонська Барселона зіграє вдома проти Реала Сосьєдад.