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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 14 травня.

Весняний період завершується в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до п’ятого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У неділю, 14 травня:

Каталонська Барселона повернула собі титул чемпіона Іспанії.

А в Англії Брайтон розбив Арсенал та позбавив суперників більшої частки сподівань на "золоті" медалі.

Житомирське Полісся вперше в історії піднялось до УПЛ.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.