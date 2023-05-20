Півзахисник Барселони прокоментував свою подальшу участь у проєкті клубу.
Гаві, Getty Images
20 травня 2023, 12:10
Іспанський півзахисник каталонської Барселони Гаві є невід’ємною частиною колективу Хаві, який у поточному сезоні здобув довгоочікуваний титул чемпіонів Іспанії.
Однак за ходом кампанії в пресі неодноразово з’являлись чутки, щодо можливого продажу 18-річного виконавця, чий контракт добігає завершення лише влітку 2026 року.
Зрештою, самому футболісту довелось прокоментувати цю інформацію в одному з останніх інтерв’ю.
"Контракт? Я спокійний стосовно цього, тому фанати Барселони також можуть не нервувати.
Коли я був маленьким, я завжди говорив, що хочу залишитись у Барселоні назавжди. Це — клуб моєї мрії, на чому я не втомлююсь постійно наголошувати", — заявив іспанський виконавець.
Нагадаємо, що Гаві не зможе допомогти каталонській Барселоні в найближчому матчі проти Реала Сосьєдад, який відбудеться 20 травня, о 22:00, через перебір жовтих карток.