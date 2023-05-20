Іспанія

Каталонець може залишитися в нинішньому клубі.

Очікується, що цього літа Барселона буде змушена здійснити значні продажі гравців, оскільки вони прагнуть покращити своє нестабільне фінансове становище протягом наступних кількох років.

Кілька гравців першої команди можуть бути продані, включаючи Рафінью та Франка Кессьє, хоча Ерік Гарсія залишиться, незважаючи на чутки про можливе повернення до Прем'єр-ліги.

За словами MD, Хаві Ернандес хоче, щоб 22-річний гравець залишився в Барселоні, оскільки вважає його важливим членом своєї команди, незважаючи на брак ігрового часу в цьому сезоні.

Однак Хаві має намір використовувати Гарсію в решті чотирьох матчах сезону. Очікується, що він вийде у старті проти Реал Сосьєдада у суботу, і його також можуть використовувати як опору захисту до кінця сезону.