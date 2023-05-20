Іспанія

Статистичний портал оцінив гру українця.

Жирона в рамках поєдинку тридцять п'ятого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії приймала на своєму полі Вільярреал та зазнала поразки.

Авторитетний статистичний портал Whoscored традиційно оцінив учасників зустрічі. Так, Віктор Циганков отримав доволі низьку оцінку — 6,1 бала.

Віктор Циганков вийшов на поле зі стартових хвилин, проте так й не зміг відзначитись результативною дією, провівши весь поєдинок.

Найкращим гравцем зустрічі став нападник Вільярреала Джексон. Його гру оцінили в 8,9 бала.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Циганков відзначився асистом у матчі з Сосьєдадом.