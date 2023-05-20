Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

У рамках 35-го туру іспанської Ла Ліги Барселона на своєму полі приймала Сосьєдад.

У каталонської команди вже немає турнірної мотивації, оскільки колектив Хаві достроково виграв чемпіонат. Однак Сосьєдад все ще бореться за потрапляння в топ-4.

Гості зуміли здолати Барселону та зберегли відрив від Вільярреала на п'ять очок за три тури до закінчення сезону.

Барселона — Сосьєдад 1:2

Голи: Левандовські, 90 — Меріно, 5, Серлот, 72.

Барселона: тер Штеген — Бальде, Кунде (Алонсо, 46), Крістенсен, Альба — Кессьє (Торрес, 63), Бускетс (Гарсія, 84), де Йонг — Рафінья (Фаті, 63), Левандовські, Дембеле (Торре, 86).

Сосьєдад: Реміро — Елустондо, Субельдія (Пачеко, 81), Ле Норман, Ріко — Ільярраменді (Горосабель, 58), Субіменді — Шо (Кубо, 58), Меріно, Барренечеа (Марін, 73) — Серлот (Карлос Фернандес, 81).

Попередження: Левандовські, Бускетс, Алонсо, де Йонг — Субельдія, Ільярраменді, Кубо, Карлос Фернандес.