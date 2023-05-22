Іспанія

34-річний футболіст може стати дублером Тібо Куртуа.

Реал виявляє інтерес до голкіпера Ан-Насра Давіда Оспіни, повідомляє belgoal.

За інформацією джерела, мадридський клуб бачить у колумбійці дублера для Тібо Куртуа. Останнім часом другим номером Реалу є Андрій Лунін.

Цього сезону Оспіна провів 14 матчів за Ан-Наср: він пропустив шість голів і дев'ять разів зберіг ворота сухими.

Раніше повідомлялося, що Реал подав скаргу до Генпрокуратури на тлі расистського скандалу навколо Вінісіуса.