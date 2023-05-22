Іспанія

Мадридці хочуть відстоювати права свого футболіста.

Реал Мадрид оприлюднив заяву з приводу проявів расизму в бік Вінісіуса Жуніора під час матчу 35 туру чемпіонату Іспанії з Валенсією (0:1).

"Наш футбольний клуб висловлює своє найрішучіше обурення і засуджує те, що сталося вчора з нашим гравцем Вінісіусом Жуніором.

Це є прямим нападом на модель співіснування нашої соціальної та демократичної правової держави.

Реал вважає, що такі напади є злочином на ґрунті ненависті, тому подав відповідну скаргу до Генеральної прокуратури, та зокрема до окремої прокуратури, яка займається злочинами на ґрунті ненависті та дискримінації, з метою розслідування фактів та притягнення винних до відповідальності", — йдеться у заяві на офіційному сайті "вершкових".

Нагадаємо, Ла Ліга розслідує расизм на адресу Вінісіуса у матчі з Валенсією. Зазначимо, що у матчі проти Валенсії Вінісіус Жуніор отримав червону картку у компенсований час.