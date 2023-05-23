Вінісіус Жуніор продовжуватиме виступати за Реал, незважаючи на поведінку іспанських уболівальників, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, вінгер не має наміру залишати команду, а мадридці не збираються його відпускати.

Найближчим часом буде оголошено про новий контракт, підписаний ще минулого року. Угода розрахована до літа 2027 року.

У поточному сезоні бразилець провів 32 матчі в Ла Лізі: на його рахунку 10 голів та 9 асистів.

Раніше повідомлялося, що Вінісіус може отримати дискваліфікацію на строк до трьох матчів. 