Іспанія

Також клуб його нікуди не відпустить.

Вінісіус Жуніор продовжуватиме виступати за Реал, незважаючи на поведінку іспанських уболівальників, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, вінгер не має наміру залишати команду, а мадридці не збираються його відпускати.

Найближчим часом буде оголошено про новий контракт, підписаний ще минулого року. Угода розрахована до літа 2027 року.

У поточному сезоні бразилець провів 32 матчі в Ла Лізі: на його рахунку 10 голів та 9 асистів.

Раніше повідомлялося, що Вінісіус може отримати дискваліфікацію на строк до трьох матчів.