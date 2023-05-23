Також клуб його нікуди не відпустить.
ВІНІСІУС ЖУНІОР, GETTY IMAGES
23 травня 2023, 11:59
Вінісіус Жуніор продовжуватиме виступати за Реал, незважаючи на поведінку іспанських уболівальників, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, вінгер не має наміру залишати команду, а мадридці не збираються його відпускати.
Найближчим часом буде оголошено про новий контракт, підписаний ще минулого року. Угода розрахована до літа 2027 року.
У поточному сезоні бразилець провів 32 матчі в Ла Лізі: на його рахунку 10 голів та 9 асистів.
Раніше повідомлялося, що Вінісіус може отримати дискваліфікацію на строк до трьох матчів.