Іспанія

Бразилець ударив гравця Валенсії в обличчя.

Вінісіус Жуніор може бути дискваліфікований до кінця сезону, повідомляє AS.

За інформацією джерела, головний суддя матчу Рікардо де Бургос Бенгоечеа відзначив епізод у суддівському протоколі як "удар суперника рукою по обличчю в момент, коли м'яч не був у грі, у масовій бійці між гравцями обох команд, без наслідків для гравця".

Згідно зі статтею 130.2 дисциплінарного кодексу, це тягне за собою дискваліфікацію на строк від 1 до 3 матчів – це означає, що Вінісіус може більше не зіграти у Ла Лізі цього сезону.

Нагадаємо, Ла Ліга розслідує расизм на адресу Вінісіуса у матчі з Валенсією.