Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 23 травня 2023 року, 20:30.

У рамках 36 туру іспанської Ла Ліги Сельта на своєму полі зіграла внічию з Жироною з рахунком 1:1.

Господарі поля лідирували в рахунку з кінця першого тайму, поки Жирона не зрівняла рахунок на 59-й хвилині завдяки реалізованому пенальті, який заробив українець Віктор Циганков.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Сельта — Жирона в 36 турі іспанської Ла Ліги-2022/23:



Сельта — Жирона — 1:1

Голи: Карлес Перес, 42 — Стуані, 59 (з пенальті)

Сельта: Вільяр — Мальо, Айду, Нуньєс, Галан — Вейга (Сеферович, 82), Тапіа, Оскар — Карлес Перес, Странд Ларсен (Аспас, 82), Мігель Родрігес (Серві, 71)

Жирона: Гассаніга – Арнау, Буено (Кальєнс, 54), Еспіноса, Гутьєррес – Коуто (Еррера, 55), Ромеу, Мартін (Артеро, 34), Валері (Рока, 74) – Циганков, Стуані (Кастельянос, 74)