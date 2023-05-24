Іспанія

Український вінгер провів на полі весь поєдинок та заробив пенальті у другому таймі.

У рамках 36 туру іспанської Ла Ліги Сельта на своєму полі зіграла внічию з Жироною з рахунком 1:1.

Український вінгер гостей Віктор Циганков провів на полі усі 90 хвилин, а також запам'ятався заробленим пенальті у другому таймі, який допоміг його команді здобути нічийний результат.

Статистичний портал WhoScored поставив 25-річному українцю третю найвищу оцінку серед усіх гравців, які брали участь у матчі – 7,2.

Портал SofaScore також оцінив гру Циганкова у 7,2.

FlashScore поставив Віктору за гру із Сельтою оцінку 7,1.

За даними порталу FotMob, Циганков награв на оцінку 7,4.

Дивитися відео голів та огляд матчу Сельта — Жирона ви можете на Football.ua.