Іспанія

Коуч "блаугранас" пов'язав поразку з відсутністю мотивації.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував поразку від Вальядоліда (1:3) в чемпіонаті Іспанії.

"Складно готуватися до таких матчів, коли мети вже досягнуто. Такі результати – наслідок розслабленості.

Голи стали результатом двох помилок. Перемога Вальядоліда заслужена. Йому вона була набагато потрібніша, що він і показав.

Я розумію футболістів. У нас був дуже щільний календар, до того ж серед сезону був чемпіонат світу. І ми вирішили свої завдання. Але такі матчі теж важливі, і ми хочемо справити гарне враження. Сьогодні цього зробити не вдалося. Тішить лише те, що забив Левандовський.

Я пишаюся тим, що ми були єдині навіть у складні моменти. І не забуваймо, що ми зробили дубль, вигравши Ла Лігу та Суперкубок Іспанії", – сказав головний тренер Барселони.