Іспанія

Реакція коуча "блаугранас" на скасування червоної картки лідеру мадридського Реала.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував скасування червоної картки лідеру Реала Вінісіусу Жуніору за сутичку в матчі з Валенсією в Ла Лізі.

"Не знаю, чи це справедливо. Вважаю, що акти расизму повинні бути піддані покаранню, а інша справа — дії гравців на полі. Безумовно, в тому епізоді була атака. Здивований, що Вінісіусу скасували червону картку. Одне не має нічого спільного з іншим.

Не знаю, це питання до комітету змагань. У мене немає думки з приводу цього. Я вже чітко дав зрозуміти, що думаю про прояви расизму, це більше не моя справа. Але вилучення не має ніякого стосунку до випадку з расизмом", — наводить слова Хаві COPE.

Нагадаємо, Ла Ліга розслідує расизм на адресу Вінісіуса у матчі з Валенсією. Зазначимо, що у матчі проти Валенсії Вінісіус Жуніор отримав червону картку у компенсований час.