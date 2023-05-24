Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 24 травня 2023 року, 20:30.

Реал в рамках поєдинку тридцять шостого туру чемпіонату Іспанії дотиснув Райо Вальєкано наприкінці дербі та повернувся на другу сходинку Ла Ліги.

Перемогу мадридській команді принесли точні удари Каріма Бензема та Родріго. Райо Вальєкано натомість забив зусиллями Де Томаса.

Огляд матчу:

Реал — Райо Вальєкано 2:1

Голи: Бензема, 31, Родріго, 89 — Де Томас, 84



Реал: Куртуа — Карвахаль, Начо, Рюдігер (Чуамені, 83), Алаба — Модрич (Асенсіо, 71), Кроос, Камавінга — Вальверде (Себальйос, 64), Бензема, Родріго.



Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Баллю, Лежен, Катена, Ф. Гарсія — Комесанья (Трехо, 63), Валентін — Паласон (Чавварія, 62), У. Лопес (Фалькао, 82), А. Гарсія (Сальві, 83) — Камельйо (Де Томас, 69).



Попередження: Карвахаль — А. Гарсія, У. Лопес, Комесанья