Іспанія

Сторони не продовжуватимуть контракт.

Півзахисник Реала Сосьєдада Асьєр Ільярраменді залишить команду після закінчення цього сезону. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

Контракт 33-річного іспанця закінчується найближчим літом і його продовжено не буде.

Нагадаємо, Ільярраменді є вихованцем "біло-блакитних". Він виступав за Сосьєдад з 2010 року. У період з 2013 до 2015 року він захищав кольори мадридського Реалу.

Нинішнього сезону Ільярраменді провів 29 матчів, у яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.