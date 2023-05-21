Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 20 травня 2023 року, 22:00.

Барселона, яка вже оформила чемпіонство, у матчі 35 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі поступилася Реал Сосьєдаду (1:2).

Перемогу "біло-блакитним" принесли забиті м'ячі у виконанні Меріно та Серлота. У складі "блаугранас" єдиним голом відзначився Левандовські.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Барселона — Реал Сосьєдад у 35 турі іспанської Ла Ліги-2022/23:

Барселона — Реал Сосьєдад 1:2

Голи: Левандовські, 90 — Меріно, 5, Серлот, 72.

Барселона: тер Штеген — Бальде, Кунде (Алонсо, 46), Крістенсен, Альба — Кессьє (Торрес, 63), Бускетс (Гарсія, 84), де Йонг — Рафінья (Фаті, 63), Левандовські, Дембеле (Торре, 86).

Реал Сосьєдад: Реміро — Елустондо, Субельдія (Пачеко, 81), Ле Норман, Ріко — Ільярраменді (Горосабель, 58), Субіменді — Шо (Кубо, 58), Меріно, Барренечеа (Марін, 73) — Серлот (Карлос Фернандес, 81).

Попередження: Левандовські, Бускетс, Алонсо, де Йонг — Субельдія, Ільярраменді, Кубо, Карлос Фернандес.