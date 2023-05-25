Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 24 травня 2023 року, 23:00.

У рамках тридцять шостого туру іспанської Ла Ліги напередодні відбулась зустріч поміж каталонським Еспаньйолом та мадридським Атлетіко..

Звітну зустріч колектив Дієго Сімеоне розпочинав із власних атак, тож нікого не здивувало, що гості зрештою забили посеред першого тайму, а вже під перерву подвоїли перевагу.

Ба більше — уже на першій хвилині другого тайму рахунок став 0:3 на користь "матрацників" і тоді дійсно здавалось, що гру завершено достроково.

Проте Еспаньйол не опустив руки та від середини другого тайму видав фантастичний ривок та за чверть години ігрового часу повністю відігрався.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Еспаньйол — Атлетіко в 36 турі іспанської Ла Ліги-2022/23:

Еспаньйол — Атлетіко 3:3

Голи: Монтес, 64, Хоселу, 75 (з пенальті), Соуза, 79 — Ньїгес, 21, Грізманн, 44, Карраско, 46.

Еспаньйол: Пачеко — Оліван (Педраса, 78), Кабрера, Калеро (Соуза, 46), Монтес, Хіль (Відаль, 55) — Суарес (Еспосіто, 55), Дардер, Рібаудо — Хоселу, Пуадо (Брайтвейт, 78).

Атлетіко: Грбич — Ермосо, ВІтсель, Хіменес — Карраско (Регілон, 88), Ньїгес, Де Пауль (Барріос, 77), Коке (Кондогбія, 88), Моліна — Корреа (Мартін, 77), Грізманн.

Попередження: Відаль, Соуза — Грбич, Мартін, Хіменес.