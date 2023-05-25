Іспанія

Відбулися чергові матчі 36 туру іспанського чемпіонату.

Завершилися чергові поєдинки 36 туру іспанської Ла Ліги.

У першому матчі мадридський Атлетіко в гостях не зміг обіграти Еспаньйол. Матч закінчився із рахунком 3:3.

На 46 хвилину команда Дієго Сімеоне впевнено контролювала перебіг матчу, перемагаючи з рахунком 3:0 завдяки голам у виконанні Ньїгеса, Грізманна та Карраско.

Однак потім був шедевральний камбек від "папуг": на 64 хвилині Монтес відіграв перший м'яч, потім через 11 хвилин Хоселу реалізував пенальті, а через чотири хвилини Віні Де Соуза зрівняв цифри на табло.

Після 36 ігор Атлетіко набрав 73 очки та на один бал відстає від Реала у битві за друге місце у Ла Лізі. Еспаньйол має 35 балів і передостанній 19 рядок.

Еспаньйол — Атлетіко 3:3

Голи: Монтес, 64, Хоселу, 75 (з пенальті), Соуза, 79 — Ньїгес, 21, Грізманн, 44, Карраско, 46.

Еспаньйол: Пачеко — Оліван (Педраса, 78), Кабрера, Калеро (Соуза, 46), Монтес, Хіль (Відаль, 55) — Суарес (Еспосіто, 55), Дардер, Рібаудо — Хоселу, Пуадо (Брайтвейт, 78).

Атлетіко: Грбич — Ермосо, ВІтсель, Хіменес — Карраско (Регілон, 88), Ньїгес, Де Пауль (Барріос, 77), Коке (Кондогбія, 88), Моліна — Корреа (Мартін, 77), Грізманн.

Попередження: Відаль, Соуза — Грбич, Мартін, Хіменес.

У другій грі Хетафе в гостях мінімально обіграв Бетіс із рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол був забитий на 69 хвилині, а його автором став Омар Альдерете.

Після 36 ігор Бетіс набрав 56 очок та посідає шосте місце, а у Хетафе — 38 балів та 16 рядок.

Бетіс — Хетафе 0:1

Гол: Альдерете, 69.

Бетіс: Браво — Сантос, Феліпе, Песселья, Руїбаль (Акуоку, 84) — Родрігес, Гвардадо (Хоакін, 72) — Перес, Хуанмі (Іглесіас, 72), Каналес (Енріке, 83) — Жозе (Родрі, 72).

Хетафе: Сорія — Соса, Альдерете, Мітрович, Суарес — Максимович, Джене — Мата (Мілья, 64), Порту (Ангілері, 86) — Унал (Латаса, 11), Аленья (Іглесіас, 64).

Попередження: Руїбаль, Феліпе — Аленья, Соса, Сорія, Порту, Суарес.

Вилучення: Песселья, 79 (пряма червона картка).