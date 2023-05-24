Франция

Французький форвард наважився на зміну клубу.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе, швидше за все, залишить французьку команду влітку 2024 року. Про це повідомляє L’Equipe.

За інформацією джерела, 24-річний француз у контракті має опцію продовження ще на один сезон, проте він не буде їй користуватися. Таким чином, контракт із парижанами буде дійсним до літа 2024 року.

При цьому у клубі стверджується, що це рішення не ставить під сумнів центральну роль Мбаппе у майбутньому проекті ПСЖ.

Нинішнього сезону Мбаппе провів 41 матч, у яких забив 40 голів та віддав дев'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе — найбільш високооплачуваний спортсмен світу до 25 років.