Іспанія

Реал Сосьєдад залишився без досвідченого гравця.

Півзахисник Реала Сосьєдад Давід Сілва пропустить залишок сезону через травму коліна, повідомляє Mundo Deportivo.

Для відновлення 37-річному гравцю знадобиться близько двох тижнів, тому заключні матчі чемпіонату проти Атлетіко та Севільї він пропустить.

Нинішнього сезону Сілва провів 34 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав сім результативних передач.

На початку травня Сілва продовжив контракт з Реалом Сосьєдад.