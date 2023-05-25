Реал Сосьєдад залишився без досвідченого гравця.
ДАВІД СІЛЬВА, GETTY IMAGES
25 травня 2023, 20:29
Півзахисник Реала Сосьєдад Давід Сілва пропустить залишок сезону через травму коліна, повідомляє Mundo Deportivo.
Для відновлення 37-річному гравцю знадобиться близько двох тижнів, тому заключні матчі чемпіонату проти Атлетіко та Севільї він пропустить.
Нинішнього сезону Сілва провів 34 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав сім результативних передач.
На початку травня Сілва продовжив контракт з Реалом Сосьєдад.