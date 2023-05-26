Іспанія

Новинка виконана у традиційних біло-червоних кольорах.

Жирона на своєму офіційному сайті презентувала нову домашню форму на сезон-2023/24.

Оновлений дизайн форми від компанії Puma виконаний у традиційних біло-червоних кольорах. При цьому білого кольору побільшало, а червоні смуги стануть тоншими.

Також на формі присутній синій колір, у якому виконано комір, рукави та логотипи спонсорів. Крім цього синього кольору, буду шорти.

У виставі нової форми іспанського клубу взяв участь український вінгер Віктор Циганков.

👕 La nova equipació per a la temporada 2023/24.



🔴⚪️ Amb la inspiració de l'orgull gironí!



🔝 @pumafootball 🙌#OrgullGironí #GironaFC — Girona FC (@GironaFC) May 25, 2023

Після 36 турів Жирона набрала 49 очок та посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від зони єврокубків на один бал.

Свій наступний матч Жірона проведе проти Бетіса. Гра відбудеться у неділю, 28 травня, о 20:00 за київським часом.