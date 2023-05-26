Новинка виконана у традиційних біло-червоних кольорах.
ФК Жирона
26 травня 2023, 09:18
Жирона на своєму офіційному сайті презентувала нову домашню форму на сезон-2023/24.
Оновлений дизайн форми від компанії Puma виконаний у традиційних біло-червоних кольорах. При цьому білого кольору побільшало, а червоні смуги стануть тоншими.
Також на формі присутній синій колір, у якому виконано комір, рукави та логотипи спонсорів. Крім цього синього кольору, буду шорти.
У виставі нової форми іспанського клубу взяв участь український вінгер Віктор Циганков.
Після 36 турів Жирона набрала 49 очок та посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від зони єврокубків на один бал.
Свій наступний матч Жірона проведе проти Бетіса. Гра відбудеться у неділю, 28 травня, о 20:00 за київським часом.