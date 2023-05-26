Іспанія

Матч відбувся 24 травня та завершився нічиєю з рахунком 3:3.

Еспаньйол на своєму офіційному сайті опублікував заяву з вимогою анулювати результат матчу 36 туру іспанської Ла Ліги проти Атлетіко.

Матч відбувся 24 травня та завершився нічиєю з рахунком 3:3. Еспаньйол хоче оскаржити другий гол мадридської команди.

"Єдине зображення пропонує перспективу, з якої неможливо визначити, чи м'яч повністю увійшов у ворота. Більше того, всі наші власні та сторонні аналізи, до яких ми мали доступ, показали навпаки, що м'яч повністю не перетнув лінію воріт.

Такий спосіб розгляду порушує протокол ВАР, оскільки він коригує суддівське рішення, не маючи для цього жодного переконливого доказу. Таким чином, має місце фальсифікація матчу, і явна недбалість у застосуванні правил та у використанні доступних технологій, що призвело до непоправної шкоди нашому клубу внаслідок матчу і, отже, до нашої ситуації у класифікації.

Еспаньйол вважає свої права порушеними, отже, ми оскаржуватимемо матч, зіграний учора, і вимагатимемо, щоб результат анулювали. Також Еспаньйол, захищаючи свої законні інтереси, вивчає можливі додаткові судові позови щодо можливої матеріальної шкоди, яка виникла внаслідок цієї дії", — йдеться у заяві клубу.

Також Еспаньйол виступив із заявою щодо скасування червоної картки форварду Реала Вінісіусу Жуніору, яку він отримав у матчі 35 туру проти Валенсії (0:1).

"Ми вважаємо, що був створений прецедент, який відображає нову парадигму спортивного правосуддя в іспанському футболі шляхом втручання Комітету в раніше винесені суддівські рішення. Після суперечки з приводу матчу Валенсія — Реал цей Комітет дійшов висновку, що в ході матчу використання суддями ВАР і доступних зображень було повністю упередженим і визначальним у помилці судді в оцінці того, що сталося, і було ухвалено рішення відкликати червону картку, показану гравцеві.

Ця нова парадигма, на нашу думку, повинна була бути використана в епізоді, який стосується нас. У матчі 33 туру, в якому перший гол Севільї був зарахований, але якому передував фол на нашому гравці Брайані Олівані. ВАР не дали польовому судді подивитися очевидний фол", — йдеться у заяві "папуг".

Еспаньйол з 35 очками займає передостаннє місце в турнірній таблиці Ла Ліги. До рятівного 17 місця – три очки. В останніх матчах сезону Еспаньйол зіграє проти Валенсії та Альмерії.