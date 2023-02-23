Італія

Французький захисник може змінити клуб.

Мілан розглядає різноманітні варіанти посилення захисної ланки в майбутнє літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sport.es, чинний чемпіон Італії зацікавився захисником Самуелєм Умтіті, який на правах оренди грає за Лечче.

Французький футболіст мав невдалий відрізок в Барселоні, після чого перебрався в Лечче, де виступає на високому рівні.

Зазначимо, що в цьому сезоні Умтіті провів 12 матчів на клубному рівні, в яких отримав чотири попередження.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Жиру все ще не продовжив контракт із Міланом, який у січні не відпустив його до Евертона.