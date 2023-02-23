Французький захисник може змінити клуб.
Самуель Умтіті, getty images
23 лютого 2023, 20:29
Мілан розглядає різноманітні варіанти посилення захисної ланки в майбутнє літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Sport.es, чинний чемпіон Італії зацікавився захисником Самуелєм Умтіті, який на правах оренди грає за Лечче.
Французький футболіст мав невдалий відрізок в Барселоні, після чого перебрався в Лечче, де виступає на високому рівні.
Зазначимо, що в цьому сезоні Умтіті провів 12 матчів на клубному рівні, в яких отримав чотири попередження.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Жиру все ще не продовжив контракт із Міланом, який у січні не відпустив його до Евертона.