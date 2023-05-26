Англія

Плани манкуніанців на наступний сезон.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував перемогу своєї команди у перенесеному матчі 32 туру АПЛ проти Челсі, завдяки якій "червоні дияволи" забезпечили собі місце у Лізі чемпіонів на наступний сезон.

"Ми попрацюємо влітку з цим складом, але також потрібно посилитися в майбутньому трансферному вікні. Ми хочемо боротися за титул, але це має бути реалістичним.

Зараз ми далекі від цього, тому маємо зробити багато роботи, але нам потрібні найкращі футболісти, якщо ми хочемо боротися за найвищі місця", – сказав головний тренер Манчестер Юнайтед.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Челсі.