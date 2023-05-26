Німеччина

Невтішні підсумки сезону від легенди клубу.

Колишній півзахисник Баварії Лотар Маттеус прокоментував невдачі Баварії в цьому сезоні.

"Багато помилок було допущено ще до зміни тренера, що призвело до відставки.

Але за Нагельсмана команда тримала курс на требл, а за Тухеля стала грати гірше", – вважає ексгравець мюнхенського клубу.

Нагадаємо, Баварія близька до того, що вперше за 11 років не виграти Бундеслігу. В Лізі чемпіонів мюнхенці вилетіли від Манчестер Сіті на стадії 1/4 фіналу, а в Кубку Німеччини не пройшла Фрайбург у чвертьфіналі.