Україна

Коментар колишнього наставника молодіжної команди Руху.

Нинішній головний тренер основної команди "жовто-чорних" Віталій Пономарьов упродовж років готував і будував цю команду Руху U-19, яка виграла чемпіонат України. Екснаставник прокоментував успіх команди.

"Приємно, що ми перемагаємо вже другий рік поспіль. Минулого разу через відомі причини не дограли до кінця чемпіонат, тому цьогорічний успіх, напевно, вагоміший для нас. Важливо було довести, що невипадково минулого року ми стали чемпіонами України та брали участь у Юнацькій лізі УЄФА.

Я б хотів у першу чергу привітати весь наш клуб, тому що це один із таких перших титулів нашого молодого клубу. Дякую усім причетним до цього, бо це заслуга дуже великої когорти людей. Розпочинаючи від Григорія Петровича Козловського, який усе робить для наших перемог, живе тими матчами, переживає, вболіває, навіть у готелі з нами жив за три дні до поєдинку Юнацької ліги УЄФА проти Інтера.

Також варто відзначити наш менеджмент, який дуже багато зробив для цього успіху, а також усі тренерські штаби, які працювали з командою за цей період. Дякую і попередньому, і тому, що зараз є, тому що Михайло Дячук-Ставицький разом зі своїм штабом прийшов і довершив це досягнення, цю справу, над якою працювали попередні тренери впродовж двох із половиною років і зробив дуже вагомий внесок у нашу перемогу.

Варто відзначити і велику роль лікарів, масажистів, іншого персоналу, вони взяли безпосередню участь у підготовці футболістів. Ну, і, звичайно наші гравці виконали великий обсяг роботи. Ми пройшли непростий шлях, і це для них заслужена винагорода за те, що працювали та старалися.

Зараз у нас триває безпрограшна серія матчів без поразок – уже 40 ігор. Це, звичайно, дуже вагомий показник. 40 матчів зіграти без поразок – це практично більше, ніж півтора року. Для офіційних поєдинків це серйозний показник. Яка б сильна команда не була, за півтора року не завжди вдається тримати ритм, тим більше, що матчі можуть складатися по-різному. Тому це насправді велике статистичне досягнення.

Хочу, щоби хлопці не зупинялися на цьому, а далі рухалися вперед, ніколи не опускали рук. У них були складні матчі, коли не все виходило у плані гри, але вони трималися, пересилювали себе та досягали потрібного результату. Це теж дуже важливо, воно все згодиться в дорослому футболі.

На матч із Чорноморцем наші гравці добре налаштувалися. Вони розуміли, що сьогодні можуть стати чемпіонами, тому доклали всіх зусиль для цього. Звичайно, що хвилювалися, але при цьому довели гру та взагалі чемпіонат до переможного завершення. Тому ще раз вітаю усіх людей, які працювали задля цієї перемоги", — цитує наставника офіційний сайт Руху.

Завдяки цьому успіху львівська команда представлятиме Україну в Юнацькій лізі УЄФА у наступному сезоні.