Іспанія

Нападник може змінити клуб вже влітку.

Досвідчений нападник Реала Карім Бензема може перебратись в чемпіонат Саудівської Аравії вже цього літа.

Як повідомляє видання Relevo, французький футболіст там зможе отримати 200 мільйонів євро за два наступних сезони.

В Реалі дещо стурбовані поведінкою Каріма Бензема останнім часом, адже він став більш закритим. Крім того, француз не захотів спілкуватись з пресою після гри проти Манчестер Сіті, а також пропустив презентацію Кубка Іспанії.

Відзначимо, що такі серйозні гроші йому пропонує уряд Саудівської Аравії. Також є ймовірність, що він стане амбасадором заявки аравійців, греків та єгиптян на проведення чемпіонату світу 2030 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бензема — найкращий французький футболіст за межами Ліги 1.