Марокканець хоче повернутися до колишньої команди.
АШРАФ ХАКІМІ, GETTY IMAGES
30 травня 2023, 15:25
Ашраф Хакімі хоче залишити ПСЖ, повідомляє Madrid Xtra з посиланням на Relevo.
За інформацією джерела, 24-річний футболіст має намір повернутися до Реалу. Однак цей перехід буде складно здійснити.
Нагадаємо, що Хакімі є вихованцем мадридської команди. У 2020 році він перейшов до Інтеру, після чого перебрався до ПСЖ.
Цього сезону Хакімі провів 38 матчів: на його рахунку 5 голів і 5 результативних передач за Парі Сен-Жермен.