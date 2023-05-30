Іспанія

Марокканець хоче повернутися до колишньої команди.

Ашраф Хакімі хоче залишити ПСЖ, повідомляє Madrid Xtra з посиланням на Relevo.

За інформацією джерела, 24-річний футболіст має намір повернутися до Реалу. Однак цей перехід буде складно здійснити.

Нагадаємо, що Хакімі є вихованцем мадридської команди. У 2020 році він перейшов до Інтеру, після чого перебрався до ПСЖ.

Цього сезону Хакімі провів 38 матчів: на його рахунку 5 голів і 5 результативних передач за Парі Сен-Жермен.