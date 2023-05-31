Іспанія

Угода між Аль-Іттіхадом та французьким форвардом близька до завершення.

Нападник мадридського Реала Карім Бензема перебуває за крок від того, щоб продовжити кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії. Про це повідомляє AS.

За інформацією іспанського видання, яке посилається на свої джерела в Аль-Іттіхаді, угода щодо переїзду 35-річного француза до арабського клубу перебуває на завершальній стадії.

Протягом кількох місяців уряд Саудівської Аравії працював над підписанням володаря Золотого м'яча-2022, і все вказує на те, що їм нарешті вдалося його переконати.

Відзначається також, що Бензема розмовляв з форвардом Ан-Насру Кріштіану Роналду, щоб запитати його про чемпіонат Саудівської Аравії та життя в країні.

Очікується, що Бензема підпише дворічний контракт, а його зарплата перевищить 100 мільйонів євро на рік без урахування податків.

Його угода із Реалом спливає цього літа, а поточного сезону форвард провів на клубному рівні 42 матчі, забив 30 голів і віддав 6 асистів.