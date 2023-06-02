Іспанія

Аргентинський тренер — про трансфер свого підопічного.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне допускає, що Яннік Феррейра Карраско може залишити команду та стати гравцем Барселони.

"Яннік Карраско має можливість приєднатися до Барселони, і це чудово для нього. Хочу, щоб хороші гравці залишилися, але якщо він піде, то дякую йому за все", — наводить слова Сімеоне Фабріціо Романо.

У цьому сезоні бельгієць відіграв 44 матчі, забивши 10 голів та віддавши п’ять гольових передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що каталонська Барселона має опцію викупу футболіста за обопільним бажанням сторін за 20 млн євро.