Німець може перебратись в Мадрид.
Кай Гаверц, getty images
02 червня 2023, 19:59
Реал розглядає різноманітні варіанти посилення атакувальної ланки у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, в список інтересів мадридського клуба входить Кай Гаверц з Челсі.
В підписанні німецького футболіста особисто зацікавлений Карло Анчелотті.
Челсі готовий вести перемовини щодо переходу, проте лондонці хочуть, щоб це була солідна сума компенсації, а не оренда або щось інше.
Зазначимо, що в цьому сезоні німецький футболіст провів 41 поєдинок, в яких відзначився дев'ятьма голами та результативною передачею.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Баварія націлилась на Гаверца.