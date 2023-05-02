Німеччина

Німець може повернутись в Бундеслігу.

Баварія розглядає різноманітні варіанти посилення атакувальної ланки у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання 90min, мюнхенський клуб націлився на Кая Гаверца з Челсі. В Баварії розглядають його як заміну Томасу Мюллеру.

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Зазначимо, що в цьому сезоні німецький футболіст провів 41 поєдинок, в яких відзначився дев'ятьма голами та результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Баварія зацікавилась іншим представником Челсі — Мейсоном Маунтом, який подобається Томасу Тухелю.