Іспанія

Італієць отримає задоволення від роботи.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті запевнив, що продовжить працювати в Реалі та анонсував деякі зміни у команді.

"Я щасливий у Реалі. З клубом проблем немає. Я дуже радий продовжити, і ми постараємося виступити краще в наступному сезоні.

Деякі гравці підуть, будуть зміни, але команда буде хорошою", — наводить слова Анчелотті журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що син Анчелотті продовжить працювати у тренерському штабі свого батька.