Італієць отримає задоволення від роботи.
Карло Анчелотті, getty images
03 червня 2023, 15:58
Головний тренер Реала Карло Анчелотті запевнив, що продовжить працювати в Реалі та анонсував деякі зміни у команді.
"Я щасливий у Реалі. З клубом проблем немає. Я дуже радий продовжити, і ми постараємося виступити краще в наступному сезоні.
Деякі гравці підуть, будуть зміни, але команда буде хорошою", — наводить слова Анчелотті журналіст Фабріціо Романо.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що син Анчелотті продовжить працювати у тренерському штабі свого батька.