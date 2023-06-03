Іспанія

Здається, француз залишається в мадридській команді.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті запевнив, що на наступний сезон в команди буде конкурентоспроможний склад, а також торкнувся теми Бензема та Кейна.

"Я згоден з Карімом, Інтернет — це НЕ реальність. Бензема має ще один рік контракту з Реалом, до 2024 року, і у нас нема ніяких сумнівів щодо цього.

Гаррі Кейн — топгравець, але ми повинні поважати Тоттенгем, він — гравець Тоттенгема. Я можу вам гарантувати, що наступного сезону Реал знову матиме конкурентоспроможну команду", — наводить слова тренера журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал хоче підписати Кейна, навіть якщо Бензема залишиться.