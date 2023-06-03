Іспанський півзахисник Марко Асенсіо покине мадридський Реал на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт клуба.

Угода між сторонами дійде кінця 30 червня, після чого футболіст більше не буде перебувати у складі Реала.

Зазначимо, що Марко Асенсіо перейшов в Реал у 2014 році. З того часу він відіграв за мадридців 285 матчів, у яких відзначився 61 голом та 32 результативними передачами.

Також він тричі вигравав Лігу чемпіонів, стільки ж разів внутрішній чемпіонат. Загалом у нього 17 титулів в Реалі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Марко Асенсіо перейде в Лігу 1 — у склад Парі Сен-Жермен.