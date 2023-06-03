Іспанія

Півзахисник та клуб припинили співпрацю.

Іспанський півзахисник Марко Асенсіо покине мадридський Реал на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт клуба.

Угода між сторонами дійде кінця 30 червня, після чого футболіст більше не буде перебувати у складі Реала.

Зазначимо, що Марко Асенсіо перейшов в Реал у 2014 році. З того часу він відіграв за мадридців 285 матчів, у яких відзначився 61 голом та 32 результативними передачами.

Також він тричі вигравав Лігу чемпіонів, стільки ж разів внутрішній чемпіонат. Загалом у нього 17 титулів в Реалі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Марко Асенсіо перейде в Лігу 1 — у склад Парі Сен-Жермен.