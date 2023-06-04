Іспанія

Очікується, що французький форвард незабаром стане гравцем Аль-Іттіхаду з Саудівської Аравії.

Напередодні мадридський Реал офіційно оголосив про те, що нападник Карім Бензема залишить клуб на правах вільного агента наприкінці цього сезону.

За останньою інформацією у ЗМІ, 35-річний француз алжирського походження продовжить кар'єру в Аль-Іттіхаді з чемпіонату Саудівської Аравії, з яким він має підписати контракт у середу, 7 червня.

Як повідомляє Madrid Xtra з посиланням на журналіста Foot Mercato Санті Ауну, про своє рішення залишити Реал Бензема повідомив головного тренера "вершкових Карло Анчелотті ще минулого четверга.

Також стверджується, що володар Золотого м'яча-2022 сказав своєму близькому другові наступне: "Як можна відмовитися від 400 мільйонів євро?"

Раніше була інформація, що саудівський клуб запропонував французу 200 мільйонів євро за два роки, проте, якщо вірити цій останній інформації, річний оклад Каріма Бензема в саудівському Аль-Іттіхаді буде удвічі більшим.