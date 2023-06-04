Іспанія

Французький форвард продовжить кар'єру у Саудівській Аравії.

Нападник мадридського Реала Карім Бензема незабаром стане гравцем саудівського Аль-Іттіхада. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, наступного тижня 35-річний француз вирушить до Саудівської Аравії, щоб остаточно оформити свій перехід до Аль-Іттіхаду.

Зазначається, що якщо все піде за планом, то офіційне оголошення про підписання контракту відбудеться у середу, 7 червня.

Раніше була інформація, що саудівський клуб запропонував французу 200 мільйонів євро за два роки.

Зазначимо, що Реал вже оголосив про відхід Бензема після закінчення нинішнього сезону після 14 років у складі "вершкових".