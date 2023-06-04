Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 38-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють Осасуна та Жирона.
Віктор Циганков, Getty Images
04 червня 2023, 18:57
Осасуна та Жирона зіграють поміж собою в матчі на Естадіо Ель Садар у Памплоні в боротьбі за останнє місце в єврокубках від Іспанії.
Ягоба Аррасате, після поразки від Хетафе (1:2), залучив до стартового складу Айтора до рамки воріт, тоді як Монкайола та Аймар повернуться до центрального трикутника, а Барха та Будімір зіграють в атаці.
Мічел, на тлі поразки від севільського Бетіса (1:2), використав із перших хвилин Бернарду в центрі оборони, тоді як Мартін повернеться до центральної лінії. Віктор Циганков зберіг місце на правому фланзі.
Осасуна: Айтор Фернандес — Р. Пенья, Д. Гарсія, Кіке, Арідане, М. Санчес — Монкайола, Торро, Аймар — Барха, Будімір, Абде.
Запасні: Еррера, Крус, У. Гарсія, Авіла, Р. Гарсія, Гомес, Кіке, Ібаньєс, Еррандо, І. Санчес, Муньйос, Морено.
Запасні: Карлос, Фуїдіас, Стуані, Валері, А. Гарсія, Хуанпе, Ернандес, Рейнір, Коуту, Рока, Кальєнс.
Жирона: Гассаніга — Арнау, Бернарду, Лопес, Гутьєррес — Еррера, Ромеу, Мартін — Циганков, Кастельянос, Рікельме.
Гра Осасуна — Жирона почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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