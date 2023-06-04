Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 38-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють Осасуна та Жирона.

Осасуна та Жирона зіграють поміж собою в матчі на Естадіо Ель Садар у Памплоні в боротьбі за останнє місце в єврокубках від Іспанії.

Ягоба Аррасате, після поразки від Хетафе (1:2), залучив до стартового складу Айтора до рамки воріт, тоді як Монкайола та Аймар повернуться до центрального трикутника, а Барха та Будімір зіграють в атаці.

Мічел, на тлі поразки від севільського Бетіса (1:2), використав із перших хвилин Бернарду в центрі оборони, тоді як Мартін повернеться до центральної лінії. Віктор Циганков зберіг місце на правому фланзі.

Осасуна: Айтор Фернандес — Р. Пенья, Д. Гарсія, Кіке, Арідане, М. Санчес — Монкайола, Торро, Аймар — Барха, Будімір, Абде.

Запасні: Еррера, Крус, У. Гарсія, Авіла, Р. Гарсія, Гомес, Кіке, Ібаньєс, Еррандо, І. Санчес, Муньйос, Морено.



Жирона: Гассаніга — Арнау, Бернарду, Лопес, Гутьєррес — Еррера, Ромеу, Мартін — Циганков, Кастельянос, Рікельме.